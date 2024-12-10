Çorum'da evde çıkan yangın söndürüldü
Çorum'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Çorum’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Buharaevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde 4 katlı binanın 3. katında T.G'ye ait dairede kurutma makinesinden kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın nedeniyle fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
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