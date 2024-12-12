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        Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı

        Çorum'da, otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:22
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        Çorum'da elektrik direğine çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
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        Çorum'da, otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 19 ACD 658 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Yukarı Kapaklı Bağları mevkisinde elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde araçta içki şişeleri olduğu tespit edildi.

        Kazada yaralanan E.B'nin kendi imkanlarıyla kentteki özel hastaneye gittiği belirlendi.

        1,47 promil alkollü olduğu belirlenen E.B. polise verdiği ifadede, aracı kendisinin kullanmadığını, araçta yolcu olarak bulunduğunu öne sürdü.

        Polis, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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