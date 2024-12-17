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        Çorum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 20:34 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:37
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        Çorum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Hacı B. (64) idaresindeki 60 ZP 915 plakalı kamyonet, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Yasir Y'nin (36) kullandığı 06 Z 5856 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Hatice Y. (35), H.Y. (6), A.Y. (6) ve Şerife B. (66) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyonet sürücüsü ve eşi Şerife B. buradaki ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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