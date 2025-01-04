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        AK Parti Çorum 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 04.01.2025 - 17:49
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        AK Parti Çorum 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı
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        AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi yapıldı.

        Atatürk Spor Salonu'ndaki kongre, Çorum Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başladı.

        AK Parti İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu'nun divan başkanlığını yürüttüğü kongrede partililer saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çok önemli hizmetler yaptığını söyledi.

        Partilileri AK Parti'ye hizmet etmeye devam etmeye çağıran Ahlatcı, "Bizler, asırda bir defa nasip olacak bir liderin partisinin teşkilatıyız. Büyük davanın yol arkadaşlarıyız. Bu davaya hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

        AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da Çorum'un onlarca yıllık demir yolu hayalinin gerçekleşmesinde önemli bir adım atıldığını, Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaatı yapım işi ihalesinin tamamlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Arslan da kongrelerin partiler için yenilenme ve bayrak değişim süreci olduğuna işaret ederek, "Bu süreçte 'Görevi devrettim, benim işim bitti' deyip gitmeyin. 'Görevi ben devraldım. Görevi ben yürüttüğüme göre öncekiler kenarda dursun, onlarla bir hukukum olmasın' şeklindeki tuzağa düşmeyin." diye konuştu.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da besmele çekerek halka hizmet için yola çıktıklarını, bu yolda 23 yıldır samimiyetle çalıştıklarını anlattı.

        AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ise partiye geçmiş dönemde hizmet edenlere teşekkür ederek, yeni kurulan AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı yöneticilerine başarı dileklerini iletti.

        AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz da AK Parti'nin "erdemliler hareketi" olarak kurulan bir dava ve vefa hareketi olduğunu söyledi.

        AK Parti'ye şimdiye kadar hizmet edenlere teşekkür eden Alagöz, şöyle konuştu:

        "AK Parti'nin yolu hak yoludur, bu yol gönül yoludur, bu yol millete hizmet yoludur, bu yol birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin yoludur. Bu yol Türkiye'nin ve Çorum’un bir yıldız gibi parladığı, dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur, bu yol gönül coğrafyamızda 'Aman Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın kılına zarar gelmesin' diye dua eden, kalbi Türkiye diye atan gönlü Türkiye diye titreyen kardeşlerimizin soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yoludur."

        Tek liste halinde yapılan kongre sonucu Alagöz başkanlığında oluşan AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı yönetim kurulu, şu isimlerden oluştu:

        Abdullah Yalçın, Alper Ceylan, Azmi Bektaş, Cafer Erkoç, Ceyhan Boz Çakal, Fatma Paşaoğlu, Fevzi Şeker, Halim Çatal, Hülya Karataş, İsmail Tekçam, Meftun Koldaş, Mehmet Burak Bayraktar, Mehmet Tepe, Muhammed Özenç, Muhammed özköse, Muharrem Ölmez, Murat Altınörs, Mustafa Külcü, Mustafa Yetişgen, Mustafa Yiğiter, Neslihan Yenihan, Recep Tayyip Sarıoğlu, Remzi Taha Kadiroğlu, Sevgi Bilgen, Şahin Özbüğrü, Şevket Şakar, Ünal Cevizci, Yunus Erdal, Zerrin Yalçın.

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        Galeri
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