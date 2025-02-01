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        Çorum FK, Türkiye Kupası maçlarına 19 yaş altı takımıyla çıkacak

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ve Boluspor maçlarına 19 yaş altı takımıyla çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:32
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        Çorum FK, Türkiye Kupası maçlarına 19 yaş altı takımıyla çıkacak
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ve Boluspor maçlarına 19 yaş altı takımıyla çıkacak.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, alınanan kararın Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'ta RAMS Başakşehir ve 26 Şubat'ta oynanacak Boluspor maçlarına 19 yaş altı takımıyla çıkma kararının rakip takımlara saygısızlık içermediği vurgulandı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağımız Başakşehir maçı ve bundan sonraki Boluspor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçlarımıza Ahlatcı Çorum FK 19 yaş altı takımımızla sahaya çıkma kararı almış bulunmaktayız. Bu kararımızın temelinde, hem yoğun maç takvimimiz hem de deplasmanda yapacağımız antrenman programlarımızdaki saha tedariği kısıtlı olması gibi nedenler yatmaktadır. Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de yer alan bazı takımların da benzer sıkıntılı, zor durumlarda aynı kararları sergilediği göz önünde bulundurulduğunda, bu kararımızın sporun dinamikleri ve sürdürülebilirliği açısından gereklilik olduğunu belirtmek isteriz. Altyapımızdaki gençlerimize fırsat vermek, onların yeteneklerini daha üst düzeyde gösterebilmelerini sağlamak ve gelecekte Türk futboluna katkı sunmalarını desteklemek, kulüp olarak önceliklerimizden biridir. Ahlatcı Çorum FK olarak, mücadelemizi her kulvarda en iyi şekilde sürdürmeye kararlıyız. Genç futbolcularımıza güveniyor ve onların bu zorlu mücadeleden gururla çıkacaklarına inanıyoruz."

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