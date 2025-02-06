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        Çorum FK'li Mustafa Emre Yalçınkaya, Edirnespor'a kiralandı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'li sağ bek oyuncusu Mustafa Emre Yalçınkaya'nın Nesine 3. Lig ekiplerinden Edirnespor'a kiralık olarak verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:52 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:52
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        Çorum FK'li Mustafa Emre Yalçınkaya, Edirnespor'a kiralandı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'li sağ bek oyuncusu Mustafa Emre Yalçınkaya'nın Nesine 3. Lig ekiplerinden Edirnespor'a kiralık olarak verildiği bildirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 22 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Edirnespor kadrosunda yer alacağı belirtildi.

        Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Emre Yalçınkaya'nın 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar Edirnespor kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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