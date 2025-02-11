Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Hitit Üniversitesinde soğan kabuğu ve elma atıklarından "yara örtüsü" geliştirildi

        Hitit Üniversitesinde atık soğan kabuğu ve elmalardan iyileştirici özelliğe sahip yara örtü malzemesi geliştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hitit Üniversitesinde soğan kabuğu ve elma atıklarından "yara örtüsü" geliştirildi
        ABONE OL

        Hitit Üniversitesinde atık soğan kabuğu ve elmalardan iyileştirici özelliğe sahip yara örtü malzemesi geliştirildiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesinde mühendislik fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Bengi Özkahraman ve Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, atıkları değerlendirerek katma değeri yüksek biyoteknolojik ürün geliştirmek üzere çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarlarında yürütülen çalışma kapsamında Çorum'un Alaca ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Alaca moru" soğan türünün kabuklarından termal yara örtü malzemesi üretildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Müjdeci, soğan kabuğunun içerdiği "kuersetin" nedeniyle zengin bir antioksidan kaynağı olduğunu bildirdi.

        Biyoteknoloji laboratuvarında bu kaynağın değerlendirilmesi için proje yürüttüklerini belirten Müjdeci, soğan kabuğundan kuersetin elde ederken, elmadan da kıvam artırıcı ve oksijene karşı bariyer özelliğine sahip, "pullulan" elde ettiklerini, bu iki malzemeyi kullanarak yara örtü malzemesi geliştirdiklerini vurguladı.

        Müjdeci, "Kendi yöntemlerimizle soğan kabuğu özütü elde ettik ve bu özütün hem kanser önleyici hem antibakteriyel hem de antioksidan etkilerini ortaya koymuş olduk. Kozmetik, ilaç sanayi, gıda takviyesi, gıda ve ambalaj bileşeni olarak kullanılma özelliklerini de araştırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "İyileşme sürecini destekliyor"

        Özkahraman ise geliştirdikleri yara örtüsünün iyileştirici özelliğe sahip olduğuna işaret ederek, "Geleneksel yara örtü malzemeleri bariyer görevi görürken, yarayı dış etkilerden korur ancak bizim geliştirdiğimiz üründe kuarsetinin, güçlü antioksidan ve antibakteriyel özellikleri sayesinde iyileşme sürecini destekliyor." açıklamasında bulundu.

        Malzemenin suyu seven yapısı sayesinde yara bölgesini nemli tutarak doku yenilenmesini de teşvik ettiğini anlatan Özkahraman, şunları kaydetti:

        "Bu malzemeleri iki farklı formda ürettik. Bunlardan ilki, yüzeysel yaralar için geliştirdiğimiz ince film formu. Bu özellikle kesikler ve sıyrıklar için oldukça pratik çözüm sunarken, diğer formumuz ise daha yenilikçi form olarak karşımıza çıkıyor. Orta derinlikte şekilsiz yaralar için görünür ışık altında jelleşebilen, enjekte edilebilir yara örtüsü malzemesi geliştirdik. Bu sayede düzensiz, şekilsiz yaralara da uyum sağlayarak kişiye özel tedavi imkanı sunuyor. Aynı zamanda yara bölgesinde doku iskelesi görevi görerek yaranın iyileşmesini teşvik ediyor. Yaptığımız analizler sonucunda proje kapsamında elde ettiğimiz kuarsetin içerikli soğan kabuğu özütüyle hazırlanan yara örtü malzemesi ve ticari olarak kullanılan kuarsetin ile hazırlanan yara örtü malzemesinin benzer özellikte olduğu olduğunu tespit ettik. Bu doğal kaynaklardan elde edilen bileşenlerin biyomedikal alanlarda yüksek potansiyele sahip olduğunu gösteren önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkmakta."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi

        Benzer Haberler

        Para badminton milli sporcusu Tuğçe Çelik, 2028 Olimpiyatları'na hazırlanıy...
        Para badminton milli sporcusu Tuğçe Çelik, 2028 Olimpiyatları'na hazırlanıy...
        Çorum'un 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Çorum'un 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Çorum'un Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Çorum'un Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Çorum FK, Coşqun Diniyev'i transfer etti
        Çorum FK, Coşqun Diniyev'i transfer etti
        Çorum'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Çorum'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Çorum FK, transfer ettiği Enes Yetkin'i Çayelispor'a kiraladı
        Çorum FK, transfer ettiği Enes Yetkin'i Çayelispor'a kiraladı