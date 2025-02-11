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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 19:04 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:04
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Alpaslan Şen, Mahmut Gülle, Furkan Ulu

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Ferhat Yazgan (Dk. 46 Atakan Cangöz), Atakan Akkaynak (Dk. 63 Avounou), Verheydt (Dk. 46 Ali Akman), Diniyev, Kadir Seven, Cactic, Burak Süleyman (Dk. 77 Geraldo), Atila Turan, Eren Karadağ (Dk. 70 Ozan Sol)

        Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Furkan Söyler, Muhammed Göktürk Gök, Yiğit Ulaş, Muhammet Emir Ulusoy, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 64 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Enes Nas (Dk. 82 Metehan Ünal), Murat Şamil Güler (Dk. 78 Eymen Avcı), Umut Taniş (Dk. 78 Osman Katipoğlu), Kerem Altunışık, Halil İbrahim Atcı (Dk. 46 Enes Savucu)

        Goller: Dk. 14 ve Dk. 49 Diniyev (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kart: Dk. 71 Atakan Cangöz (Ahlatcı Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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