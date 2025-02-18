Çorum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Çorum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı ilçelerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden olacağından Mecitözü ilçesindeki bütün okullarda, Dodurga ve Laçin ilçelerinde ise taşımalı eğitim uygulanan okullarda eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.
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