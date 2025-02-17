Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ROP Tanı ve Tedavi Merkezi" açıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan "Prematüre Retinopatisi" (ROP) Tanı ve Tedavi Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Erken doğan bebeklerde retina damarlarının anne karnında gelişememesi nedeniyle görme merkezinin çöküntüye uğraması sonucu körlüğe yol açan prematüre retinopatisi hastalığının erken tanısına olanak sağlayan merkezin açılışında konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, sağlık alanında Türkiye'de yaşanan gelişmelere işaret etti.

Çalgan, "Sağlık konusunda bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde, medeni insanlar hangi sağlık imkanlarına sahipse, bizim ülkemizde, bizim şehrimizde hemşehrilerimiz bu imkanlara sahiptir. Bunun kıymetini bilmek durumundayız. Mutlaka eksiklikler vardır. Eğer hiçbir eksiklik olmadığına kani olsaydık Sağlık Bakanlığı teşkilatına, bu konudaki üniversitelere ihtiyaç kalmayacaktı." dedi.

Yeni merkezin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının gereği olarak yapıldığını dile getiren Çalgan, ünitenin kente hayırlı olmasını temenni etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de hastaneye katkıda bulunan iş insanlarına teşekkür etti.

Hastanenin Sağlık Bakanlığı ve Hitit Üniversitesince ortak kullanıldığını hatırlatan Zehir, "Yani Sağlık Bakanlığının insan gücü ve altyapısını üniversitemizin çok değerli bilim adamları ile birleştirerek, bölgemizin en özellikli hastanelerinden biri olarak hizmet veriyoruz. Başvuran hastaların yaklaşık yüzde 30'u il dışından gelmekte. Önümüzdeki süreçte açılacak merkezlerle, hem bizim sevk etmek zorunda kaldığımız hastaların sayısı çok azalacak, il dışından çok daha fazla hasta doğal olarak daha iyi ve kısa sürede hizmet almak için hastanemize başvuracak." diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ise hastaneden il dışına yapılan sevkleri azaltma anlamında çok önemli bir merkez kurduklarını vurgulayarak şunları dile getirdi:

"Çok uzun süredir yapılan çalışmalarla hastanemizden il dışına yaptığımız sevkleri, bundan birkaç yıl öncesine kadar 700'lü sayılardan 90'lı sayılara kadar indirdik. Ancak bu sayıların yarısı ROP nedeniyle gönderdiğimiz bebeklerdi. Bu bebekleri ki özellikle prematüre ve zamanından önce doğmuş bebekleri kuvöze koyarak günün muhtelif saatlerinde il dışına sevk etmek zorunda kalıyorduk. Bu bebekler beklemeye tahammülü olmayan bebekler. Bu çocukları zamanında tarayamazsak körlükle baş başa kalıyorlardı. Teknik altyapıyı ve teknik cihaz ekipmanını Sağlık Bakanlığımızın tedarikinde elde etmiştik. En büyük eksiğimiz vardı İhsan Bey aldı, bu cihazı hastanemize hibe etti. Cihazı hastanemiz envanterine katarak ROP Tanı Merkezi'ni açtık ve geçen hafta itibarı ile de hastalarımıza randevu vermeye başladık."