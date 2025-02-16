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        TÜBİTAK'ın Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Çorum'dan 8 proje

        TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Çorum'dan başvuran 60 projeden 8'inin bölge yarışmasına katılmaya hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:00
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        TÜBİTAK'ın Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Çorum'dan 8 proje
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        TÜBİTAK tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Çorum'dan başvuran 60 projeden 8'inin bölge yarışmasına katılmaya hak kazandığı bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bu yıl 22 bin 586 proje başvurusu yapıldığı belirtildi.

        Jüri üyelerince yapılan ön değerlendirme sonucunda 12 alanda toplam 1200 projenin bölge yarışmasına katılmaya hak kazandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında Çorum'dan 60 proje katıldı. Jüri üyeleri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda öğrencilerimizin yaptığı 8 proje, bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı. Yarışmada başvuru sayısına göre finale gitme oranında Çorum ili olarak Türkiye'de 10'uncu sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Bölge yarışmaları kapsamında proje sergisi ve ödül töreni, 24-27 Şubat 2025 tarihleri arasında ilimizin bölgesi Samsun'da yüz yüze yapılacaktır. Bölge yarışmasında öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimize başarılar dileriz."

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