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        Çorum Valiliğinden kar uyarısı

        Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve yüksek kesimleri için kar uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:11
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        Çorum Valiliğinden kar uyarısı
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        Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve yüksek kesimleri için kar uyarısında bulunuldu.

        Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölgede bugün saat 18.00'den Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar olan zaman zarfında kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiği vurgulandı.

        Kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşabileceğine dikkati çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-10 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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