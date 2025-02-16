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        Çorum'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Çorum'da bir evde çıkan yangında ev sahibi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:32
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        Çorum'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Çorum'da bir evde çıkan yangında ev sahibi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi Akkent 4. Sokak'ta yalnız yaşayan Okan Özen'e (40) ait ikamette, elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        Binayı saran dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, daireye girdiklerinde Özen'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen Özen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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