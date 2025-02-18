Çorum'da 150 köy yolu ulaşıma kapandı
Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte devam eden kar yağışı nedeniyle 150 köy yolunun ulaşıma kapandığını, İl Özel İdaresi ekiplerinin acil müdahale gerektiren yerlerde çalışmalara başladığını söyledi.
Çorum Valisi Ali Çalgan, kentte devam eden kar yağışı nedeniyle 150 köy yolunun ulaşıma kapandığını, İl Özel İdaresi ekiplerinin acil müdahale gerektiren yerlerde çalışmalara başladığını söyledi.
Çalgan, Anadolu Ajansı
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