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        Oğuzlar'ın turizm potansiyeli ATV turları ile artırılmak isteniyor

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar, çeşitli doğa sporlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:47
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        Oğuzlar'ın turizm potansiyeli ATV turları ile artırılmak isteniyor
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar, çeşitli doğa sporlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Kent merkezine 59 kilometre mesafede bulunan Oğuzlar, yamaçlarında yer alan çam ormanları ve Obruk Barajı gibi doğal güzelliklerle dikkati çekiyor.

        Çevresini saran çam ormanları sayesinde yeşil ve mavi tonlarının bir araya geldiği bölge, ziyaretçilerine yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor.

        Çeşitli doğa ve su sporları için elverişli olan bölgede yer alan 1450 rakımlı Tekke Dağı, 2024'te Türkiye Hava Sporları Federasyonunca yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi" aldı.

        Öte yandan ilçenin doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla ATV Kulübü kuruldu.

        Kulüp üyeleri, her hafta farklı bir rotada tur atarak, ilçenin doğal güzelliklerini görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan Kızıltepe, Tekke ve Beşçam Dağlarında ATV araçları ile gezen kulüp üyeleri, Obruk Barajı manzarasında turu tamamladı.

        Kulübün yöneticilerinden Burhan Bektaş, AA muhabirine, ilçenin doğal güzelliklerini tanıtarak turizm potansiyeli oluşturmak istediklerini söyledi.

        Oğuzlar'ın doğa sporları için "saklı cennet" niteliğinde olduğuna dikkati çeken Bektaş, şunları kaydetti:

        "İlçemiz gerçekten de doğasıyla, barajıyla, dağlarıyla, ormanlarıyla tam bir turizm bölgesi. Biz de bu tür faaliyetler yaparak ilçemizdeki güzellikleri Türkiye'ye göstermek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Gerçekten de Oğuzlar ilçesi Anadolu'nun saklı kalmış bir cenneti.

        Tanıtım çalışmaları yapmak üzere Oğuzlar ATV Kulübü'nü kurduk. Şu anda 37 üyemiz var. Her hafta sonu müsait üyelerimizle ilçemizin dağlarında ATV turları yapıyoruz, adrenalin yaşıyoruz. Misafirlerimizi de alıp ATV araçları ile heyecan yaşatıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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