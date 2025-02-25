Osmancık'ta bir evde elektrik kontağından yangın çıktı
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında ahır, çatı ve teras bölümünde zarar oluştu.
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında ahır, çatı ve teras bölümünde zarar oluştu.
Şenyurt Mahallesi'nde Hüseyin T'ye ait evde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evin ahır, çatı ve teras bölümlerinde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.