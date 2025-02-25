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        Osmancık'ta bir evde elektrik kontağından yangın çıktı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında ahır, çatı ve teras bölümünde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:18 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:18
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        Osmancık'ta bir evde elektrik kontağından yangın çıktı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında ahır, çatı ve teras bölümünde zarar oluştu.

        Şenyurt Mahallesi'nde Hüseyin T'ye ait evde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evin ahır, çatı ve teras bölümlerinde hasar oluştu.

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