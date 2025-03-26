Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, öğrenci ve velilerle iftar yaptı

Programa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Gümüş, Gençlik Merkezi Müdürü Gamze Değirmenci ve personeli de katıldı.

Yılmaz daha sonra davetlilerle birlikte iftar yaptı.

Oğuzlar Gençlik Merkezince "Merkezimde ramazan etkinlikleri" kapsamında düzenlenen iftar programında Yılmaz, kursiyer öğrenciler ve velilerle sohbet etti.

Oğuzlar Kaymakamı Yılmaz, Değerler Atölyesi kursiyer öğrencileri ve velileriyle iftarda bir araya geldi.

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