Çorum'da polis teşkilatının envanterindeki malzemeler tanıtıldı

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da standı ziyaret ederek ekiplerle sohbet etti.

Stantta, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, ziyaretçilere çalışma alanları hakkında bilgi verdi.

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