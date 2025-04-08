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        Çorum'da polis teşkilatının envanterindeki malzemeler tanıtıldı

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatının envanterinde yer alan malzemeleri vatandaşlara tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:44 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:44
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        Çorum'da polis teşkilatının envanterindeki malzemeler tanıtıldı
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatının envanterinde yer alan malzemeleri vatandaşlara tanıttı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde kentteki bir alışveriş merkezinde stant kurdu.

        Stantta, polis teşkilatının suçu tespit etme ve aydınlatma süreçlerinde kullandığı, envanterde yer alan malzemeler ziyaretçilere tanıtıldı.

        Stantta, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, ziyaretçilere çalışma alanları hakkında bilgi verdi.

        İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da standı ziyaret ederek ekiplerle sohbet etti.

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