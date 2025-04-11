Bayat'ta Polis Haftası dolasıyla emniyet teşkilatına yönelik ziyaret gerçekleştirildi

Ziyaret Yüce ve Ünlü’nün polislerle hatıra fotoğrafı çekinmeleri ile son buldu.

Burada emniyet mensuplarının haftalarını kutlayan Yüce ve Ünlü, çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Amiri Murat Onarok’tan bilgi aldı.

Kaymakam Kerem Yüce ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret etti.

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