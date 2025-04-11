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        Çorum'da 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Çorum'da 3 aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:20 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:25
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        Çorum'da 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da 3 aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Emrah K. (31) idaresindeki 06 EY 294 plakalı otomobil ile Mustafa E'nin (53) kullandığı 19 ADL 128 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolu Çorum Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan 19 ADL 128 plakalı otomobil, park halindeki 19 DS 415 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Mustafa E. ile beraberindeki Mustafa E. (4), Adife E.E. (19) ve Melike N.E. (25) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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