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        Çorum'da tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 00:11 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:11
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        Çorum'da tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı.

        Zafer D. idaresindeki 61 K 1332 plakalı kamyon, buzlanma nedeniyle kayganlaşan Çorum-Yozgat kara yolu Hatap Barajı yakınlarında, Mehmet K. yönetimindeki 42 YT 560 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyon sürücüsü ve aynı araçtaki İsmet A. ve Özde B. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Aynı noktada 10 dakika arayla meydana gelen ikinci kazada ise sürücüsü öğrenilemeyen 33 BHF 53 plakalı kamyon, yol kenarındaki toprak alana çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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