Çorum'da tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, kamyon sürücüsü ve aynı araçtaki İsmet A. ve Özde B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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