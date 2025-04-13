Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Ferhat Çalar, Rıdvan Çevik
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 60 Tunahan Ergül), Ali Akman (Dk. 82 Ozan Sol), Diniyev, Kerem Kalafat (Dk. 71 Landre), Kadir Seven (Dk. 82 Eren Tunalı), Burak Süleyman, Atila Turan, Eren Karadağ (Dk. 71 Geraldo)
Manisa FK: Alperen Uysal, Bartu Göçmen, Arslanagic, Muhammet Ensar Akgün (Dk. 46 Muhammed Kiprit), Diallo (Dk. 46 Minchev), Umut Erdem (Dk. 82 Kaan Kanak), Toure, Cissokho (Dk. 46 Oktay Gürdal), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Fernandez), Fofana, Osuji
Goller: Dk. 15 ve 71 Eren Karadağ, Dk. 21 Ali Akman (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 9 Oğuz Gürbulak (Penaltıdan), Dk. 85 Minchev (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 43 Kerem Kalafat (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 65 Osuji (Manisa FK)
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