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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:28 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:28
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Ferhat Çalar, Rıdvan Çevik

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 60 Tunahan Ergül), Ali Akman (Dk. 82 Ozan Sol), Diniyev, Kerem Kalafat (Dk. 71 Landre), Kadir Seven (Dk. 82 Eren Tunalı), Burak Süleyman, Atila Turan, Eren Karadağ (Dk. 71 Geraldo)

        Manisa FK: Alperen Uysal, Bartu Göçmen, Arslanagic, Muhammet Ensar Akgün (Dk. 46 Muhammed Kiprit), Diallo (Dk. 46 Minchev), Umut Erdem (Dk. 82 Kaan Kanak), Toure, Cissokho (Dk. 46 Oktay Gürdal), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Fernandez), Fofana, Osuji

        Goller: Dk. 15 ve 71 Eren Karadağ, Dk. 21 Ali Akman (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 9 Oğuz Gürbulak (Penaltıdan), Dk. 85 Minchev (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Kerem Kalafat (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 65 Osuji (Manisa FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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