Bayat'ta "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı
Çorum'un Bayat ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı.
Çorum'un Bayat ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı.
Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Bayat Belediye Parkı'nda düzenlenen toplantıda vatandaşların sorularını yanıtladı.
Görevde olduğu 1 yılda ilçede yürüttükleri çalışmalara da değinen Ünlü, vatandaşların bundan sonraki süreç için talep ve önerilerini not aldı.
Toplantıya belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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