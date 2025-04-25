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        Bayat'ta "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı

        Çorum'un Bayat ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:04 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:04
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        Bayat'ta "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı.

        Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Bayat Belediye Parkı'nda düzenlenen toplantıda vatandaşların sorularını yanıtladı.

        Görevde olduğu 1 yılda ilçede yürüttükleri çalışmalara da değinen Ünlü, vatandaşların bundan sonraki süreç için talep ve önerilerini not aldı.

        Toplantıya belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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