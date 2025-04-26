Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yapıp kaçtı

Plakasının sahte olduğu belirlenen motosiklete, sahte plaka, dur ikazına uymama, trafiğe kapalı alanda araç kullanma muayenesiz araç kullanmak ve ayna takmamaktan şase numarasına 56 bin 168 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, yaya olarak kaçtığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğine kapalı alanda yaptığı uygulama esnasında bir motosikleti durdurmak istedi.

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