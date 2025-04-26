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        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yapıp kaçtı

        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü devirdiği motosikleti bırakarak kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 20:20 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:20
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        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yapıp kaçtı
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        Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü devirdiği motosikleti bırakarak kaçtı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğine kapalı alanda yaptığı uygulama esnasında bir motosikleti durdurmak istedi.

        İhtara uymayıp polisten kaçan motosiklet sürücüsü, motosikleti devirdikten sonra olay yerinden kaçtı.

        Polis ekipleri, yaya olarak kaçtığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Plakasının sahte olduğu belirlenen motosiklete, sahte plaka, dur ikazına uymama, trafiğe kapalı alanda araç kullanma muayenesiz araç kullanmak ve ayna takmamaktan şase numarasına 56 bin 168 lira ceza uygulandı.

        Trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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