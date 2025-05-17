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        Bayat'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Çorum'un Bayat ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:09
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        Bayat'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Çorum'un Bayat ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Bayat Belediyesinden emekli Abdullah Can'dan haber alamayan komşuları, 112'den yardım istedi.

        İhbar üzerine Can'ın Kayabaşı Mahallesindeki evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, Can'ı hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Can'ın cenazesi, otopsi için Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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