Kargı'da Fener Alayı düzenlendi

Etkinliğe Kaymakam Akman’ın yanı sıra Belediye Başkanı Hamit Dereli, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonunda Kaymakam Oğuzhan Akman, vatandaşlara etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Fen Lisesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle belediye binası önüne kadar yürüdü.

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