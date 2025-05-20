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        Kargı'da Fener Alayı düzenlendi

        Çorum'un Kargı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla Fener Alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 08:57 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:10
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        Kargı'da Fener Alayı düzenlendi
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        Çorum’un Kargı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla Fener Alayı düzenlendi.

        Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Fen Lisesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle belediye binası önüne kadar yürüdü.

        Yürüyüş sonunda Kaymakam Oğuzhan Akman, vatandaşlara etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti.

        Etkinliğe Kaymakam Akman’ın yanı sıra Belediye Başkanı Hamit Dereli, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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