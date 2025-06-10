Çorum'da tırın arka lastiğinde çıkan yangın söndürüldü
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tuz yüklü tırın arka lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tuz yüklü tırın arka lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osman Yıldız idaresindeki 01 ASD 839 plakalı tuz yüklü tırın arka lastiğinde, Sungurlu-Çankırı kara yolu Çadırhöyük köyü yakınlarında balataların ısınmasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına park ederek 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
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