Çorum'da özel bireyler için saç kesimi ve bakımı etkinliği düzenlendi
Çorum'un İskilip ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi kursiyerleri, usta öğreticiler gözetiminde engelli bireylere saç bakımı yaptı.
Çorum'un İskilip ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi kursiyerleri, usta öğreticiler gözetiminde engelli bireylere saç bakımı yaptı.
İskilip Kaymakamlığınca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Mesleki Eğitim Merkezi iş birliğiyle Uludere Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezinde özel bireylere yönelik "Saç Kesimi ve Bakım Günü" etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Mesleki Eğitim Merkezinde görevli usta öğretici saç bakım ve güzellik bölümü öğretmenleri Merve Küyük, Bilge Ağzıkara, Beyza Nur Kopuk, Duygu Demir ve Feride Eflin Ağzıkara tarafından özel bireylerin saç kesimi ve bakımı yapıldı.
Etkinliklerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.
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