Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da özel bireyler için saç kesimi ve bakımı etkinliği düzenlendi

        Çorum'un İskilip ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi kursiyerleri, usta öğreticiler gözetiminde engelli bireylere saç bakımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 13:59 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da özel bireyler için saç kesimi ve bakımı etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi kursiyerleri, usta öğreticiler gözetiminde engelli bireylere saç bakımı yaptı.

        İskilip Kaymakamlığınca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Mesleki Eğitim Merkezi iş birliğiyle Uludere Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezinde özel bireylere yönelik "Saç Kesimi ve Bakım Günü" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında Mesleki Eğitim Merkezinde görevli usta öğretici saç bakım ve güzellik bölümü öğretmenleri Merve Küyük, Bilge Ağzıkara, Beyza Nur Kopuk, Duygu Demir ve Feride Eflin Ağzıkara tarafından özel bireylerin saç kesimi ve bakımı yapıldı.

        Etkinliklerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Beyaz Saray'dan 'ilginç' Trump paylaşımları
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?

        Benzer Haberler

        Çorum'da yangın sonucu 160 dönüm arazi ile 3 ev zarar gördü
        Çorum'da yangın sonucu 160 dönüm arazi ile 3 ev zarar gördü
        Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutukla...
        Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutukla...
        Çorum'da motosiklet çalan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
        Çorum'da motosiklet çalan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
        Çorum'da park halindeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı
        Çorum'da park halindeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı
        Çorum'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Çorum'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Çorum'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çorum'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı