Çorum'da barajların doluluk oranları geçen yıla göre yüzde 50'den fazla azaldı

Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Çorum'daki barajlarda doluluk oranlarının geçen yıla kıyasla yüzde 50'den fazla azaldığını bildirdi.

Yaroğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Çorum'daki Obruk Barajı hariç bütün barajların doluluk oranlarının azaldığını belirtti.

Obruk Barajı'nı başka kaynaklarla beslediklerini vurgulayan Yaroğlu, "Obruk Barajı haricindeki diğer bütün barajlarda geçen seneye nazaran neredeyse yüzde 50'den fazla düşüş var. Obruk Barajı'nda, Hirfanlı'dan desteklediğimizden dolayı geçen yıl yüzde 64 olan doluluk oranı bu sene yüzde 87. Ancak diğer barajlarımızda, özellikle içme suyu barajlarımızda doluluk oranındaki düşüş yüzde 50'den fazla. İnşallah önümüzdeki yıl doluluk oranlarımız artar." dedi.

Gelecek sezonun yağışlı geçmesini temenni eden Yaroğlu, "Bu şekilde devam ederse içme suyunda ciddi sıkıntı bizi bekliyor. İnşallah bu sene yağışlı geçer, barajlarımızı doldururuz, önümüzdeki yıla hazırlıklı oluruz. İçme suyunda kısa vadede çok ciddi bir problem görünmüyor ama kuraklık önümüzdeki yıl da devam ederse, içme suyunda ciddi darboğazlar yaşanacak." şeklinde konuştu.