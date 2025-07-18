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        Çorum'da yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan iki yangın söndürüldü

        Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 18.07.2025 - 18:51
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        Çorum'da yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan iki yangın söndürüldü
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        Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü.

        İlçede ikindi saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

        Yağış sırasında İnceçay ve Bademce köylerini çevreleyen ormanlık alana yıldırım isabet etti.

        Ormanlık alandan duman yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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