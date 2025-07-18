Çorum'da yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan iki yangın söndürüldü

Ormanlık alandan duman yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yağış sırasında İnceçay ve Bademce köylerini çevreleyen ormanlık alana yıldırım isabet etti.

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