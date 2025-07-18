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        Çorum'da otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde ATV ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:46
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        Çorum'da otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde ATV ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Enes E. idaresindeki 06 KG 150 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda Şaban Bostancı'nın (64) kullandığı ATV ile çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan ATV sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bostancı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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