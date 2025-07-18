Çorum'da otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü öldü
Çorum'un Dodurga ilçesinde ATV ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Çorum'un Dodurga ilçesinde ATV ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Enes E. idaresindeki 06 KG 150 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Yunus Emre Bulvarı'nda Şaban Bostancı'nın (64) kullandığı ATV ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan ATV sürücüsü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bostancı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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