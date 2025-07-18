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        Çorum'da Filistin halkı yararına vatandaşlardan buğday toplandı

        Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde vatandaşlardan toplanan buğdayın satışından elde edilen para, Filistin halkı yararına kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 18:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 18:59
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        Çorum'da Filistin halkı yararına vatandaşlardan buğday toplandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde vatandaşlardan toplanan buğdayın satışından elde edilen para, Filistin halkı yararına kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfına verildi.

        Köy muhtarı Engin Gök, köyün imam hatibi İsmail Coşar Çiftcibaşı'na, Filistin halkı için cuma namazının ardından köylülerden buğday toplamayı teklif etti.

        Bunun üzerine Çiftcibaşı, minareden anons yaparak İsrail'in saldırıları nedeniyle zor şartlarda yaşamaya çalışan Filistin halkı için cuma namazının ardından köyde yardım toplanacağını duyurdu.

        Namazın ardından yardım kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların buğdayı, köyün gençleri tarafından toplandı.

        Gök ve Çiftcibaşı tarafından satılarak elde edilen 50 bin 500 lira, Osmancık Müftülüğü Şube Müdürü Harun Gökçük'e teslim edildi.

        Çiftcibaşı, AA muhabirine, yardım parasının Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin halkına ulaştırılacağını söyledi.

        Filistin'in ne kadar zor durumda olduğunu vaazlarla, sohbetlerle cemaate anlattığını dile getiren Çiftcibaşı, İsrail'in karşısında Filistin halkının yanında yer almak için boykot ve yardım çalışmaları ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

        Çiftcibaşı, yardım kampanyasına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

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