Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        TKDK, Çorum'da 18 yatırım projesine 58,5 milyon lira hibe desteği verdi

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğünce, 2025 yılında, 18 projeye 58 milyon 500 bin lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 17:25 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        TKDK, Çorum'da 18 yatırım projesine 58,5 milyon lira hibe desteği verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğünce, 2025 yılında, 18 projeye 58 milyon 500 bin lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

        TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2025'te 3 süt üretim tesisi ile tavuk çiftliği modernizasyonu, et işleme tesisi, tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisi ve 12 tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için makine ekipman alımına ilişkin 105 milyon lira yatırım bütçeli 18 projeye 58 milyon 500 bin lira hibe ödemesi yapıldığı belirtildi.

        TKDK'nin Çorum'daki yatırım tutarının 2 milyar 600 milyon liraya ulaştığı vurgulanan açıklamada, "İlk hibe ödemesi yaptığı 2013 yılından günümüze kadar geçen süreçte IPARD I, IPARD II ve IPARD III dönemlerinde yatırım tutarı 2,6 milyar liraya ulaşan 1263 projeye 1 milyar 350 milyon lira hibe ödenmiş, 2 binin üzerinde insanımıza istihdam sağlanmıştır. Yapım işleri desteği kapsamında hayvancılık yatırımlarında ahır, sağımhane, yem deposu, makine parkı, kümes, ağıl gibi yapılara, diğer yatırımlarda ise tesis için gerekli tüm bina ve müştemilatlarına destek verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        TKDK olarak Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni IPARD I ve II programlarının başarıyla tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Uygulaması devam eden IPARD III döneminde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarımı ve kırsalı desteklemeye devam edeceğiz. 2026 yılında da TKDK Başkanlığı tarafından yıl içerisinde açılacak proje çağrılarına yönelik yatırımcılarımızın yanında olmaya, onlara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın il koordinatörlüğümüzle irtibat kurmaları, en doğru bilgiyi yetkililerden ve uzman personelden almaları menfaatlerine olacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Para dolu poşeti çöpe attı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin "Delice-Çorum" etabının yüzde 20...
        Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin "Delice-Çorum" etabının yüzde 20...
        Çorum FK, yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek
        Çorum FK, yarın sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek
        Çorum'da kaybolan yaşlı adam ormanda bulundu
        Çorum'da kaybolan yaşlı adam ormanda bulundu
        Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda bulundu
        Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda bulundu
        Çorum'da görme engelliler için sesli film gösterimi gerçekleştirildi
        Çorum'da görme engelliler için sesli film gösterimi gerçekleştirildi
        Çorum'da öğrencilerin tezhip eserleri sergilendi
        Çorum'da öğrencilerin tezhip eserleri sergilendi