        Çorum Haberleri

        Çorum'da öğrencilerin tezhip eserleri sergilendi

        Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan tezhip sanatı eserleri sergilendi.

        14.01.2026 - 23:05
        Çorum'da öğrencilerin tezhip eserleri sergilendi
        Çorum’un Alaca ilçesinde Alaca Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan tezhip sanatı eserleri sergilendi.

        Okulun din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Neşet Anbar'dan seçmeli derslerde tezhip eğitimi alan 11. sınıf öğrencileri, hazırladıkları çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Anbar, AA muhabirine, öğrencilerin kültürel değerleri koruma açısından önemli bir çalışmaya imza attığını söyledi.

        Sergide 30 çalışma yer aldığını belirten Anbar, "Tezhip ve süslemeler, resim gibi insanın içerisinde olan güzelliklerin dışa yansımasıdır. Tarihimizde de bu çok uygulanmıştır. Önemli değerlerimizden birisidir çünkü camilerimizde ve dini yerlerde, kitaplarda geçen süslemeleri içermektedir. Dolayısıyla öğrencilerimizi, gençlerimizi buna yönlendirmek için uygulamamız gerekiyordu." dedi.

        Sergide çalışması bulunan öğrencilerden Ahmet Furkan Aydoğan da sergide yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "İlk başta yapamam diye çok düşündüm. Sonradan çize çize alıştım. Burada çarkıfelek çizdim. Alt tarafı boş durmasın diye yapraklı süsleme sanatı olarak kullandım." diye konuştu.

        Sergiye Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Tunçel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin de katıldı.

