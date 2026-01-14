Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da görme engelliler için sesli film gösterimi gerçekleştirildi

        Çorum'da görme engelliler, sesli betimlemeli film gösteriminde sinema filmi izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 23:05 Güncelleme: 14.01.2026 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da görme engelliler için sesli film gösterimi gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da görme engelliler, sesli betimlemeli film gösteriminde sinema filmi izledi.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi ile Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesince Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası kapsamında sinema etkinliği yapıldı.

        Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte görme engelli bireylerle görme engeli bulunmayan bireyler aynı salonda filmi birlikte izledi.

        Görme engelli bireyler, betimleme sayesinde filmin sahneleri hakkında bilgi sahibi oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakçı, görme engelli bireylerin yaşamın her alanında yer aldığını belirterek, "Bu etkinlikle görme engelli kardeşlerimiz ile gören bireyleri ortak bir paydada buluşturduk." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe Vali Ali Çalgan’ın eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Yürek yakan olay... Bir elma öldürdü!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        Çorum'da öğrencilerin tezhip eserleri sergilendi
        Çorum'da öğrencilerin tezhip eserleri sergilendi
        Çorum'da gençler lastiklerle kayarak karın tadını çıkardı
        Çorum'da gençler lastiklerle kayarak karın tadını çıkardı
        Kızılay Alaca'da 58 ünite kan bağışı topladı
        Kızılay Alaca'da 58 ünite kan bağışı topladı
        Görme görme engelliler için betimlemeli film gösterimi
        Görme görme engelliler için betimlemeli film gösterimi
        Çorum'da AFAD personeline trafik eğitimi verildi
        Çorum'da AFAD personeline trafik eğitimi verildi
        Çorum'da Aralık 2025'te 936 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Çorum'da Aralık 2025'te 936 milyon dolarlık ihracat yapıldı