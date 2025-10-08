Kargı'da süper dolunay gözlem etkinliği düzenlendi
Çorum'un Kargı ilçesinde süper dolunay gözlem etkinliği yapıldı.
Çorum'un Kargı ilçesinde süper dolunay gözlem etkinliği yapıldı.
Kargı Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi Bilim Atölyesi ekibince "Dünya Uzay Haftası'" kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, teleskoplarla ayın yüzey detaylarını inceleme fırsatı buldu.
Etkinlikte Bilim Atölyesi Fen Bilimleri Koordinatör Öğretmeni Zeynep Karahasan, katılımcılara ayın oluşumu, evreleri ve gözlem teknikleri hakkında bilgi verdi.
Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Kargı halkı da ilgi gösterdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.