        Çorum Haberleri

        Kargı'da süper dolunay gözlem etkinliği düzenlendi

        Çorum'un Kargı ilçesinde süper dolunay gözlem etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 22:58 Güncelleme: 08.10.2025 - 23:21
        Kargı'da süper dolunay gözlem etkinliği düzenlendi
        Çorum'un Kargı ilçesinde süper dolunay gözlem etkinliği yapıldı.

        Kargı Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi Bilim Atölyesi ekibince "Dünya Uzay Haftası'" kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, teleskoplarla ayın yüzey detaylarını inceleme fırsatı buldu.

        Etkinlikte Bilim Atölyesi Fen Bilimleri Koordinatör Öğretmeni Zeynep Karahasan, katılımcılara ayın oluşumu, evreleri ve gözlem teknikleri hakkında bilgi verdi.

        Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Kargı halkı da ilgi gösterdi.

