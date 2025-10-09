Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tır, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:10 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tır, kullanılamaz hale geldi.

        M.G. idaresindeki 52 AFM 048 plakalı tırın motor bölümünde, D-100 kara yolu Beygircioğlu köyü Akçayazı mevkisinde yangın çıktı.

        Tırı yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada bölgedeki sürücüler de araçlarındaki tüplerle yangına müdahale etti.

        Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikametinde trafik, bir süre ulaşıma kapandı.

        Yangının söndürülmesinin ardından yolda trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Çorum'da "Coğrafya ve Toplum" konulu üçüncü Din ve Coğrafya Sempozyumu başl...
        Çorum'da "Coğrafya ve Toplum" konulu üçüncü Din ve Coğrafya Sempozyumu başl...
        Çorum'da 3 ev yandı
        Çorum'da 3 ev yandı
        Çorum'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
        Kargı'da süper dolunay gözlem etkinliği düzenlendi
        Kargı'da süper dolunay gözlem etkinliği düzenlendi
        Boyabat Barajı sahil yolunda iyileştirme çalışması başladı
        Boyabat Barajı sahil yolunda iyileştirme çalışması başladı
        Çorum'da Eğitim Çalıştayı yapıldı
        Çorum'da Eğitim Çalıştayı yapıldı