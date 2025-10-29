Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da hastaneden yakınları tarafından alınmayan yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi

        Çorum'da rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan 95 yaşındaki kadın, taburcu edildikten sonra yakınlarının almaya gelmemesi nedeniyle huzurevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 09:54 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:54
        Çorum'da hastaneden yakınları tarafından alınmayan yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
        Çorum'da rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan 95 yaşındaki kadın, taburcu edildikten sonra yakınlarının almaya gelmemesi nedeniyle huzurevine götürüldü.

        Akkent Mahallesi Akkent 4. Cadde'de ikamet eden Hayriye Ergül'ün rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı kadın, yakınlarının hastaneden almaya gelmemesi üzerine polis ekiplerince huzurevine yerleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

