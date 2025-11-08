Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da taşkınlık yapan kadına biber gazıyla müdahale edildi

        Çorum'da alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık veren ve polis ekiplerine zorluk çıkaran kadına, biber gazıyla müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 09:41 Güncelleme: 08.11.2025 - 09:41
        Çorum'da taşkınlık yapan kadına biber gazıyla müdahale edildi
        Çorum'da alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık veren ve polis ekiplerine zorluk çıkaran kadına, biber gazıyla müdahale edildi.

        İ.B.C'nin (25) alkollü gittiği akaryakıt istasyonunda taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ikna çabalarına rağmen etrafa saldırmaya devam eden kadına, biber gazıyla müdahale edildi.

        Kadın, polis aracıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

