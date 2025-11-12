Bayat ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Dere Mahalle Namık Kemal Caddesi'nde Ayşe Mercan'a ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Bayat Belediyesi itfaiyesi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde yalnız yaşayan ve dumandan etkilenen Ayşe Mercan, itfaiye tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Yangının, bacadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
