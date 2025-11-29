Çorum'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'un Alaca ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü, olayda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:10 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:10
        Çorum'un Alaca ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü, olayda 1 kişi yaralandı.

        Kıcılı köyünde İbrahim U'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında yaralanan İbrahim U. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Alaca Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

