        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da şehitlerin isimleri kütüphanelerde yaşatılacak

        Çorum'un Osmancık ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Soner Özdemir ile Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın isimleri okullarda açılan kütüphanelere verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:55 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:55
        Çorum'un Osmancık ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Soner Özdemir ile Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın isimleri okullarda açılan kütüphanelere verildi.

        Osmancık Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ağustos 2012'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Özdemir'in adı, Kamil İlkokulu'nda oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2007 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Karaca'nın adı ise İnönüzaferi İlkokulu'ndaki kütüphaneye verildi.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesince yürütülen "Şehitlerimiz İsimleriyle Yaşıyor Projesi" kapsamında dernek yöneticileri, okulları ziyaret ederek kitap bağışı yaptı.

        İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımlarının da yapıldığı ziyaretlerde, kütüphaneler için açılış töreni gerçekleştirildi.

        Törene, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi Başkanı Galip Deniz, Osmancık Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Osman Barışmaz, şehit aileleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

