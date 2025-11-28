Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 'Botanik Konseptli' sosyal tesis yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:37 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:37
        Çorum'da 'Botanik Konseptli' sosyal tesis yapılacak
        Çorum'un Kargı ilçesinde botanik konseptli sosyal tesis inşa etmek üzere çalışma başlatıldı.

        Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, yaptığı yazılı açıklamada, seçim döneminde söz verdiği sosyal tesis projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Çayır Mevkisine, ilçeye uzun süre hizmet edecek botanik konseptli sosyal tesis inşa edeceklerini belirten Dereli, tesisi mümkün olan en kısa sürede tamamlayacaklarını aktardı.

        Dereli, "Yıllardır bakımsız durumda olan bu bölgenin bir kısmına, vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği geçici bir alan oluşturduk. Asıl büyük projemiz tamamlanana kadar hemşerilerimizin buradan yararlanmasını istedik. İnşallah bu proje tamamlandığında hemşerilerimize güzel vakit geçirebilecekleri sosyal tesise kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

