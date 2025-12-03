Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor'u konuk edecek
Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Aleksic ve Geraldo ile kart cezalısı Kerem Kalafat, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Çorum ekibi, karşılaşmadan galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalmayı hedefliyor.
