Çorum'da acil sağlık hizmetlerinde süreler kısaldı

Çorum'da Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında acil sağlık hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipmanlar ile yeni kullanıma sunulan Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı tanıtıldı.

Kadeş Barış Meydanı'nda İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen programda Vali Ali Çalgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte acil sağlık hizmetlerinin süresinin kısaldığını söyledi.

Kırsal alandaki acil sağlık hizmetlerinin karşılanma süresini önemli ölçüde düştüğünü belirten Çalgan, "Kırsal alanda 112 acil sağlık yardım taleplerine ulaşma süresi ortalama 30 dakikayken biz bunu 17 dakikaya indirmiş durumdayız. Her saniyenin insan hayatı için ne kadar değerli olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Bu gayretinizden dolayı tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyorum." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Çalgan, "Bu hizmete gerçekten ihtiyaç duyan hastaların hakkına girmemek için vatandaşlarımızın daha duyarlı davranacağına inanıyorum." diye konuştu.