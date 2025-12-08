Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:38 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:38
        Çorum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 06 FZ 2609 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nden Eşref Hoca Caddesi istikametine seyir halindeyken refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. ve E.A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

