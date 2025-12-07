Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Yeşilay Çorum Şubesi Gönüllüler Günü'nü kutladı

        Yeşilay Çorum Şubesi, Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlediği programla gönüllülerini bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 14:29 Güncelleme: 07.12.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Çorum Şubesi Gönüllüler Günü'nü kutladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Çorum Şubesi, Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlediği programla gönüllülerini bir araya getirdi.

        Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kutlama programında kadın ve gençlik komisyonlarınca çeşitli atölyeler, etkileşimli uygulamalar ve gönüllüler arası dayanışmayı artıran çalışmalar yapıldı.

        Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, gönüllülerin desteğiyle Yeşilay'ın farkındalık çalışmalarını güçlenerek sürdüreceğini vurguladı. Cengil, organizasyonlara katkı sağlayan gönüllülere ve Yeşilay yöneticilerine teşekkür etti.

        Programa Cengil'in yanı sıra Kurucu Başkan Türker Ejder, İskilip İlçe Temsilcisi Fehmi Yağlı, Alaca İlçe Temsilcisi Hüseyin Tokgöz, Kadın Komisyonu Başkanı Nurbanu Yiğit, Gençlik Komisyonu Başkanı Efrahim Taş, Bölge Koordinatörü Kübra Gökmen, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar, Şube Sorumlusu Ali Mansur ile kadın ve gençlik komisyonu gönüllüleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Eve dönerken bıçaklandı!
        Eve dönerken bıçaklandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi

        Benzer Haberler

        Hayatını kaybeden Çorumlu üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatını kaybeden Çorumlu üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı
        Silah kazasında hayatını kaybeden Üsteğmen Ali Kablan'ın cenazesi defnedild...
        Silah kazasında hayatını kaybeden Üsteğmen Ali Kablan'ın cenazesi defnedild...
        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Çorum'da ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 3 araçta hasar oluştu
        Çorum'da ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 3 araçta hasar oluştu
        Kumar nedeniyle altüst olan hayatında YEDAM sayesinde yeni bir sayfa açtı
        Kumar nedeniyle altüst olan hayatında YEDAM sayesinde yeni bir sayfa açtı
        Çorum'da otomobile silahlı saldırı düzenlendi
        Çorum'da otomobile silahlı saldırı düzenlendi