Çorum'da ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 3 araçta hasar oluştu

Polis ekiplerince henüz ulaşılamayan sürücü Ali D'nin ehliyetine daha önce el konulduğu belirlendi.

Çorum'da daha önce ehliyetine el konulan sürücünün neden olduğu trafik kazasında 3 araçta hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.