        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu Çorum'da sahneledi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Okulumuz Orman" çocuk oyununu Çorum'da minik izleyicileriyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 17:16 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:16
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu Çorum'da sahneledi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 22 Kasım'da Bayburt'tan başlatılan festival devam ediyor.

        Bu kapsamda Çorum'a gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, "Okulumuz Orman" çocuk oyununu Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda sahneledi.

        Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik oyuna Çorumlular ilgi gösterdi.

        Eserin koreografisini Özgün Barılı, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, video projeksiyonunu Murat Turgut, ışığını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

        Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen öğrencilerin bir anda kendilerini gerçek ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

