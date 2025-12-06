Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu Çorum'da sahneledi

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen öğrencilerin bir anda kendilerini gerçek ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

Bu kapsamda Çorum'a gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, "Okulumuz Orman" çocuk oyununu Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda sahneledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla 22 Kasım'da Bayburt'tan başlatılan festival devam ediyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Okulumuz Orman" çocuk oyununu Çorum'da minik izleyicileriyle buluşturdu.

