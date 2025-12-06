Osmancık MEB AKUB, AFAD Akreditasyon Belgesi aldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Akreditasyon Belgesi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Osmancık MEB AKUB ekibi, 27-28 Ekim'de Samsun AFAD ve Çorum AFAD tarafından yapılan Acil Durumlarda Barınma Akreditasyon Sınavını başarı ile tamamladı.

AFAD tarafından Milli Eğitim Bakanlığı AKUB ekipleri içinde Türkiye genelinde akredite edilen 20'nci ve akredite edilen ilk ilçe olan Osmancık MEB AKUB, Çorum'da ise akredite edilen ilk resmi kurum oldu.

Osmancık MEB AKUB, akreditasyon belgesini 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Ankara'da AFAD başkanlık binasında yapılan törende aldı.

Osmancık MEB AKUB'un önemli bir başarı elde ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitimden uygulamaya kadar her aşamada büyük bir özveriyle görev yapan ekip üyeleri, AFAD standartlarına uygun donanım ve becerilerini belgeleyerek sahada aktif görev almaya hak kazandı. Afet ve acil durumlarda vatandaşların yanında olmak, arama kurtarma faaliyetlerinde etkin rol üstlenmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Osmancık MEB AKUB, il genelinde yürütülen farkındalık eğitimleri ve tatbikatlarla da afetlere hazırlık kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamaya devam ediyor. İnsanların gönlünden dert alabilmek, insanlarımızın derdi ile dertlenip bir nebze de merhem olabilmek amacıyla yola çıkılan bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm Osmancık MEB AKUB ekip üyelerimizi tebrik ediyor, Osmancık MEB AKUB'un çalışmalarında başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz."